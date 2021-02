Der Haupteingang des Kurhauses ist sei über einem Jahr dicht.

Gert Westdörp

Bad Rothenfelde. Es muss in diesem Jahr spürbar vorangehen am Kurhaus in Bad Rothenfelde. Darin waren sich die Ratsmitglieder im Finanzausschusses einig und stellten 100.000 Euro in den Haushaltsentwurf für dieses Jahr ein. Bisher ist für das Projekt da nämlich kein Cent für dieses Jahr eingeplant.

Seit über einem Jahr ist das Kurhaus in Bad Rothenfelde dicht. Vor der Schließung hatten die Nutzer Kritik geübt. Im ganzen Südkreis und darüber hinaus beliebte Veranstaltungen wie Konzerte, Tanztee, Benefizkonzerte verloren mit der Schließ