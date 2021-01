Diebe sind am Freitagmorgen in eine Gerätehütte in Bad Rothenfelde eingebrochen.

dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Bad Rothenfelde/Versmold. Die Polizei in Dissen hat am frühen Freitagmorgen in Bockhorst (NRW) einen 47-jährigen Mann festgenommen, der mit einem noch unbekannten Komplizen offenbar kurz zuvor in Bad Rothenfelde in die Gerätehütte eines Vereins eingebrochen war. Die gestohlenen Gartengeräte – darunter auch ein Rasenmäher – transportierten die Diebe mit dem Fahrrad.

Gemäß einer Polizeimeldung hatte ein Passant gegen 2.10 Uhr am Freitagmorgen gemeldet, dass auf der Frankfurter Straße zwei Radfahrer in Richtung Bockhorst unterwegs seien, die einen Rasenmäher sowie diverse Gartengeräte und Werkzeuge trans