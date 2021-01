Dortmunder nach Fahrerflucht in Bad Rothenfelde verurteilt

Urteil am Amtsgericht Bad Iburg wegen Fahrerflucht in Bad Rothenfelde.

Foto: Archiv/Schwager

Bad Rothenfelde. Hört sich das Überfahren einer Plastikflasche genauso an, wie die Kollision mit einem Auto? Das wollte ein Angeklagter das Amtsgericht Bad Iburg glauben machen. Ohne Erfolg.

Der aus Dortmund stammende 55-Jährige erklärte, am Nachmittag des 9. Juli mit seinem Dienstwagen aus einer Parklücke auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße in Bad Rothenfelde herausgefahren zu sein und dabei ein Geräusch vernommen zu habe