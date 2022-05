So wie hier hängt auch an der Grundschule in Bad Rothenfelde ein Schild, dass die ukrainischen Flüchtlingskinder willkommen heißt. FOTO: dpa/Friso Gentsch Plattform für Ehrenamtliche 212 ukrainische Flüchtlinge in Bad Rothenfelde: So werden sie integriert Von Anke Schneider | 12.05.2022, 10:51 Uhr

In der Salinengemeinde hat man seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine einen Kraftakt zu stemmen. 212 Geflüchtete haben in Bad Rothenfelde Zuflucht gesucht. 64 von ihnen sind Kinder, die nun ins Schulsystem und in die Kitas integriert werden müssen.