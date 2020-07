Bad Rothenfelde. Als Ersatz für die bereits geplante, aus Corona-Gründen aber abgesagte Freizeit in Plön erlebten jetzt 110 angehende Konfirmanden aus dem Südkreis vier ereignisreiche Tage einer „Konfi-Fahrt ohne Koffer“.

