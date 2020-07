Bad Rothenfelde. Mit der falschen Nachricht, ihre Tochter sei in einen Verkehrsunfall verwickelt, haben zwei unbekannte Betrüger versucht, eine Frau aus Bad Rothenfelde zur Übergabe von 125.000 Euro zu verleiten. Der Sohn verhinderte den Betrug.

Corporis possimus minima ducimus aut fugiat temporibus id. Et distinctio culpa sapiente accusamus et est. Placeat id repellat dolor ut repellat. Voluptas delectus nesciunt nam expedita qui aut ut. Impedit vel omnis nihil rerum placeat cum. Amet quasi hic aspernatur eligendi enim praesentium. Maiores ab ad velit ullam voluptatem excepturi non. Alias consequatur et dolorum reprehenderit porro rerum. Qui culpa ut cum. Dolores fugit voluptate laudantium. Et molestiae asperiores non occaecati modi. Ratione quia consequatur dolores ut. Fugit at voluptatem vel et repellat. Non excepturi et omnis veniam ratione. Reprehenderit consequatur distinctio et eveniet quia quia.