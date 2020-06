Bad Rothenfelde. Der ökumenische Sommergottesdienst in Bad Rothenfelde wechselt aufgrund der Corona-Bestimmungen in den Konzertgarten. „Bitte nicht gerade rücken“, lautet das Thema am Sonntag, 21. Juni. Beginn ist um 10 Uhr.

