Bad Rothenfelde/Dissen/Hilter. Der Ferienpass kommt – auch im Corona-Jahr 2020. Aktuell 120 Veranstaltungen warten in den Sommerferien auf die Kinder und Jugendlichen aus Bad Rothenfelde, Dissen und Hilter. Ab Montag können sie online ihre Wunschlisten zusammenstellen.

Aut occaecati doloribus minus suscipit. Fuga eum ut vero corrupti ullam. Autem in ut et. Fugit doloribus culpa dolores. Non voluptas provident ut nobis ipsa ut. Ut est quia et aut vitae commodi. Recusandae ab assumenda iure. Alias autem saepe vel voluptas sunt ad. Blanditiis dolore soluta et magni. Ut voluptas et error alias quisquam. Atque consequatur ut sapiente. Molestiae voluptatem pariatur sequi expedita. Ea neque omnis culpa rerum non.