Bad Rothenfelde. Die Gemeinde Bad Rothenfelde hat die Türen zur Bücherei in der Kur und Touristik wieder geöffnet. Es gelten die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen wie Mund- und Nasenschutz, die Nutzung der bereitgestellten Handdesinfektion sowie die Abstandsregelung von 1,5 Metern.

