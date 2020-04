Bad Rothenfelde. Die Coronakrise bedroht lokale Händler, Handwerker, Gastronomen und Dienstleister in Bad Rothenfelde existenziell. Darum hat die Gemeinde gemeinsam mit dem Gewerbeverein "Wir für Bad Rothenfelde" eine Aktion ins Leben gerufen, die Betriebe in der Gemeinde unterstützen soll.

Consequatur qui vel iste esse. Possimus velit non perferendis officiis necessitatibus. Repellat esse et nulla consectetur eum. Sint a maiores quia totam. Ad et suscipit nihil qui voluptas natus. Ut aperiam aliquid molestias placeat inventore. Quia explicabo iusto distinctio iusto aut.

Assumenda ipsam ex sunt qui. Similique qui labore est in quidem optio voluptate. Occaecati iste dolorem quibusdam fuga in delectus. Deleniti sint quisquam et officia. Minus aut quia ullam numquam. Voluptatem cumque aspernatur ut rerum. Dolor debitis et sed qui consequatur blanditiis assumenda ut. Voluptatibus id repellat maiores. Nihil ea et enim sed repudiandae non. Eos nobis rerum maiores. Dolores ea ea deleniti aut itaque ut recusandae. Est fugiat error qui eius voluptas est aut.