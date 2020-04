Bad Rothenfelde. Die Gemeindebücherei Bad Rothenfelde stellt wegen der Corona-Krise ab sofort auf Wunsch Buchpakete zusammen.

Mitglieder der Gemeindebücherei können ihren Nachschub an Lesestoff nun telefonisch bestellen. Die Bücher werden einer Pressemitteilung zufolge je nach Verfügbarkeit in einer Büchertüte zur Abholung vorbereitet. Die bestellten Buchpakete werden dann nach vorheriger Terminabsprache mit Hans-Peter Fröbel, dem neuen Mitarbeiter in der Touristinformation und Verantwortlichem für die Bücherei, herausgegeben. In besonderen Fällen kann auch ein Bring- und Abholservice nach Absprache organisiert werden.

„Die Pflege des Buchbestandes und der inspirierende Kontakt mit Menschen jeder Generation, die Literatur lieben, liegt mir sehr am Herzen“ wird Fröbel zitiert. Die Gemeindebücherei versteht sich der Mitteilung zufolge nicht als Konkurrenz zum Buchhandel, sondern als gute Ergänzung dazu und bestellt beim örtlichen Anbieter.

Wünsche nach neuen Buchtiteln nimmt die Gemeindebücherei telefonisch unter 05424 2218-268 oder per E-Mail an froebelhp@bad-rothenfelde.de entgegen.