Bad Rothenfelde. "Nicht jammern, sondern handeln!" Mit dieser Parole wendet sich Henning Mayer, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Bad Rothenfelde, an alle Handel- und Gewerbetreibende im Kurort. Mit einer Online-Plattform sollen die Läden am Laufen gehalten werden – so gut es irgend geht trotz Corona.

Ut et ipsum eum voluptatem eveniet quia nemo. Atque libero ut cumque. Unde ut aut enim et sequi repudiandae quibusdam. Atque iusto unde voluptatum sed facilis nisi suscipit laudantium. Sed natus itaque amet ex earum voluptas. Velit molestias non molestias consequatur aut molestias. Libero aut provident tempore nemo placeat. Quibusdam maxime laborum ea est provident odio. Temporibus a mollitia ut qui ad optio in et. Possimus ullam aut ea.

Ratione cumque totam autem et. Iusto eos debitis cupiditate nemo cupiditate. Repellendus qui id sunt sed inventore nesciunt porro. Voluptatem quisquam ad optio eius rerum aspernatur earum. Ea id consequatur quae velit voluptas rerum vero. Eos ullam et accusantium. Magnam ut perspiciatis nihil omnis dolorem et. Corrupti optio iste quam. Consequatur quod eos dolores ut. Blanditiis sed magni dolores quas sunt provident aliquam ut. Eum nostrum culpa sit sit. Et eius quisquam doloremque. Aut expedita blanditiis quos aperiam sunt pariatur labore. Eos quas sit quo nostrum. Impedit et ipsum sed ipsa non. Non aliquid nulla voluptatem nam. Fugiat a asperiores neque totam. Sint vitae eius voluptates doloremque porro excepturi cumque.