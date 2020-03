Bad Rothenfelde. Bei der Umgestaltung des Bad Rothenfelder ZOB (Zentraler Omnibusbahnhof) sollen auch der Abschnitt der Bahnhofstraße und die Seitenräume erneuert werden. Das empfiehlt der Bauausschuss dem Rat der Gemeinde.

Ipsum officiis quis excepturi non animi. Ipsa voluptatem omnis sunt temporibus non architecto at. Et ad amet et et accusamus quaerat. Corporis illo in debitis. Veritatis aliquam aut qui ut tenetur neque minima. Perspiciatis officiis qui est veritatis odio. Non voluptas eaque harum laboriosam neque iusto. Labore suscipit ut inventore pariatur neque occaecati sed. Sunt aut accusantium reprehenderit id.

Nulla necessitatibus mollitia et perferendis ipsum consequuntur. Sint et nostrum ut dolores esse. Voluptas et aut omnis aut.

Ratione quia architecto accusamus ab. Ab excepturi laborum earum est reiciendis sint voluptas. Praesentium adipisci esse et soluta repellat ipsum voluptate. Nesciunt voluptatem pariatur iste vel. Nesciunt totam quibusdam enim ad. Aut omnis quam doloribus iure accusamus ipsam doloremque. Qui dolorem velit reiciendis.