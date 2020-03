Bad Rothenfelde. Auf dem Parkplatz des früheren Allfrisch-Marktes an der Frankfurter Straße 52 in Bad Rothenfelde sollen zwei Wohnhäuser gebaut werden. Was die Eigentümer vorhaben, stellten sie am Dienstagabend dem Bauausschuss der Gemeinde vor.

