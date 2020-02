In der Woche ist es im Herzen von Bad Rothenfelde ruhig. Am Wochenende und an Feiertagen sind die Durchfahrtsstraßen aber voll. Foto: Anke Schneider

Bad Rothenfelde. In Bad Rothenfelde geht es öfter mal drunter und drüber. Zumindest auf den Straßen. „Vor allem an Sonntagen mit schönem Wetter ist der Verkehr bei uns ein Problem“, sagt Bürgermeister Klaus Rehkämper. Darum soll nun ein Verkehrskonzept her.