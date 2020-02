Bad Rothenfelde. Seine Bilder bringen leuchtende Farben in das Grau des Winters: Zum vierten Mal stellt der Bad Laerer Helmut Schmale in Bad Rothenfelde aus. Bis Ende März laden seine Werke im Westflügel des Kurmittelhauses zu einem gedanklichen Streifzug ein.

