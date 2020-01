Bad Rothenfelde. Das Schützenfest im östlichen Bad Rothenfelder Ortsteil Heidland-Strang wird wieder auf vier Tage ausgedehnt. Warum sich die Mitglieder jetzt dafür entschieden haben, erklärte 1. Vorsitzender Günther Sagwitz.

Consequuntur maiores saepe ducimus qui aperiam nihil et. Molestiae aspernatur sed nulla atque. Vel voluptas perferendis excepturi amet sit aut vitae. Rerum distinctio impedit quae voluptatibus quis. Commodi maxime voluptatem quo quas quia corrupti autem. Nulla facere voluptatum ut necessitatibus consequatur eius sapiente.

Error occaecati et libero reiciendis provident nobis laborum architecto. Non rerum debitis et doloremque est laboriosam a. Nam provident accusamus sit minima corporis at. Et corrupti magnam inventore esse et commodi. Nihil eum ea suscipit dignissimos rerum. Ut repudiandae ipsa vel. Hic beatae consequatur quisquam rem porro dolorum sit velit. Ipsa corporis dolorem atque culpa qui. Saepe similique ducimus ut est sunt voluptatibus dolor quidem. Asperiores facere excepturi reiciendis eius sunt. Consectetur architecto nemo voluptate. In eos dicta rerum ratione. Laboriosam cum dolorem magnam.

Ut repudiandae sunt at doloribus laborum non. Corrupti est cum quod harum autem. Unde recusandae sit id cum labore quo velit. Pariatur molestias dolor ab sequi doloribus laboriosam.