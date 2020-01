Bad Rothenfelde. Bereits seit 2011 sind Christa Pilz und Ursula Greitemann mit ihren Strick- und Filzarbeiten für die gute Sache aktiv: Nachdem im Familien- und Freundeskreis alle versorgt waren, kamen sie auf die Idee, ihr Hobby für den guten Zweck zu nutzen. Davon profitiert laut Mitteilung das Spes Viva Trauerland in Belm.

