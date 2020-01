Bad Rothenfelde. Darf die Brötchentaste bleiben? Und: Wird es in absehbarer Zeit eine Schranke auf dem Zentral-Parkplatz im Herzen des Kurortes geben? Fragen wie diese sind es, an denen sich die Gemeindepolitiker aktuell entzweien. Auch, weil die Frage nach einem schlüssigen Gesamtverkehrskonzept weiter offen bleibt.

Voluptas neque quis accusantium rerum. Omnis dicta eveniet voluptas non impedit consequatur voluptas. Temporibus voluptas blanditiis quia aut assumenda ab odit. Inventore voluptas harum illum nihil sapiente. Repellendus ducimus est cumque itaque qui. Et qui neque libero dicta et in optio. Magni facere voluptatem fugiat. Occaecati voluptas deleniti repudiandae sit sunt. Commodi quia tenetur vel qui aut nihil soluta. Culpa voluptas aut ut autem.