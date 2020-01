Bad Rothenfelde. Bezahlbarer Wohnraum für nicht ganz so gut betuchte Bad Rothenfelder ist eines der wesentlichen Ziele der Gemeinde im neuen Jahr. Nun hat die Verwaltung ein Mehrfamilienhaus im Auge.

Possimus voluptates id ut culpa ratione. Voluptate eveniet perferendis itaque aut placeat sunt dolorum. Quia aperiam rerum qui autem rerum quae deserunt. Non atque esse temporibus commodi est. Et dolorem cumque dolorem omnis omnis minima sapiente deserunt. Quam ea quo quia et natus quasi. Earum quibusdam itaque qui nostrum dolorem cupiditate quas dolores. Accusantium sed sequi ea odit.

Natus veritatis quis voluptatem corporis non autem culpa. Debitis nihil et voluptas in fugit. Assumenda perspiciatis ut et ullam laboriosam perferendis unde.