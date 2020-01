Pfleger am Arbeitsplatz in der Schüchtermann-Klinik. Foto: Oliver Pracht

Bad Rothenfelde. Der Mangel an Pflegekräften wird auch an der Schüchtermann-Klinik Bad Rothenfelde immer deutlicher spürbar. Am Samstag, 11. Januar, bietet die Klinik einen Bewerbertag für die Pflege an.