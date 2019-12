Bad Rothenfelde . Plattfoss, der Plattdeutsche Förderkreis in der Region Osnabrück, hat seine Arbeit eingestellt – 30 Jahre nach seiner Gründung. In dieser Zeit veranstaltete er beispielsweise 326 Mal den Plattdeutsche Frühschoppen. Ein Teil seiner Aktivitäten werden unter dem Dach des Heimatbundes Osnabrücker Land und des Kreisheimatbundes Bersenbrück weitergeführt.

