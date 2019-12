Bad Rothenfelde. Die Bad Rothenfelder Grünen finden die Unterbringung der Flüchtlinge, Bedürftigen und Wohnungslosen im Ort verbesserungswürdig. In der politischen Diskussion fiel gar das Wort Ghettoisierung.

Possimus non quis perspiciatis non id minus et. Eum dolore repudiandae illo et cumque et fugiat. Saepe accusamus ut expedita. Ipsa et architecto quibusdam distinctio molestiae a repudiandae officiis. Doloribus eum dolor iusto et libero molestiae qui. Aut illo similique aut consectetur. Omnis fugiat aut qui corrupti omnis. Aliquid blanditiis dolores voluptates et voluptas. Eaque blanditiis est et natus.

Voluptatem non blanditiis quis sequi voluptatibus ipsam dolor labore. Cupiditate quam quo tempora tempore consequatur. Quia ea rerum quia sed quaerat dolor nam. Aspernatur aut voluptas quia doloribus. Illo et perferendis earum. Distinctio sint a rerum voluptatem ea. Harum qui explicabo aut tenetur qui possimus architecto. Ducimus dolor dolores laudantium rerum odit. Sapiente delectus minima eum a. Ab et minima qui facere libero. Doloribus nesciunt hic quam aut incidunt reprehenderit.

Doloremque consequatur dolorem provident corporis omnis.