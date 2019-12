Bad Rothenfelde. Es war schon ungewöhlich voll im Musikraum der Grundschule, als sich hier zuletzt der Finanz- und Betriebsausschuss traf. Vor allem Bürger aus dem Bad Rothenfelder Ortsteil Aschendorf füllten die Besucherbänke. Und verliehen ihrem Wunsch nach schnellem Internet ebenso Ausdruck wie nach gemeindlichen Wasserleitungen.

„Wenn alle Brünnlein fließen“, beginnt das alte Volkslied von Friedrich Silcher aus dem Jahre 1855. Aber was, wenn nicht? Genau diese Frage beschäftigte seit geraumer Zeit auch Bürger aus Aschendorf, die an den Straßen Bollweg und An der Landwehr wohnen. Sie nämlich beziehen ihr Trinkwasser bisher aus Hausbrunnen. Und sahen die beiden vergangenen heißen Sommer durchaus mit Sorge.



Kosten für Anlieger

Dass nun aus Richtung Versmold Bauarbeiten stattfinden, nahmen sie erfreut zur Kenntnis. Und wünschen sich auch für ihre Grundstücke gemeindliche Wasseranschlüsse. Weil von Versmolder Seite bereits Leitungen verlegt würden, ließen sich 60.000 Euro sparen, wurde im Finanz- und Betriebsausschuss deutlich. Auf 245.000 Euro beliefe sich das Gesamtpaket, rechnete Kämmerer Stefan Lönker vor. 27.000 Euro an Anschlussbeiträgen würden so für die Anlieger fällig. „Ein Anlieger möchte sich dem nicht anschließen“, erläuterte Lönker dabei.

"Wirtschaftsplan kann es verkraften"

„Es ist technisch wie wirtschaftlich machbar“, führte Bürgermeister Klaus Rehkämper aus. „Der Wirtschaftsplan kann es verkraften.“ Das bescheinigte auch Gemeindemitarbeiter Muharrem Sert. „Wir könnten 150.000 Euro sofort zur Verfügung stellen.“ Noch sei diese Summe allerdings nicht in den Wirtschaftsplan eingearbeitet. Eine Neuverschuldung über ein Darlehen in Höhe von 50.000 bis 60.000 Euro sei ebenfalls machbar, so Sert.

Leerrohr für Glasfaserkabel

„Wir würden uns wünschen, dass wir angeschlossen werden können“, erläuterte Bettina Strickling als Sprecherin der Anlieger. Mit Blick auf die Finanzen „ist das für uns Familien alles nicht einfach. Aber wir sind bereit, privates Geld zu investieren.“ Strickling bat aber auch darum, den bisherigen Beschlussvorschlag dahingehend zu verändern, dass es nicht nur um Trinkwasser per se geht, sondern dass zum einen ein Rohr verlegt wird, das auch den Löschwasserbedingungen entspricht. Zum anderen wünschen sich die Anlieger ein zusätzliches Leerrohr für ein etwaiges Glasfaserkabel.

„Die Firmen werden ein entsprechendes Leerrohr mit verlegen“, stellte Stefan Lönker in Aussicht. Einstimmig votierten die Mitglieder des Ausschusses für die baldige Umsetzung der Maßnahme.