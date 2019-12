Bad Rothenfelde. Mit seinem beleuchteten Gradierwerk ist Bad Rothenfelde auch an dunklen Abenden immer einen Ausflug wert. Das gilt umso mehr am nächsten Wochenende, 6. bis 8. Dezember, wenn sich die Stände des Nikolaus- und Weihnachtsmarktes um das Wahrzeichen gruppieren.

