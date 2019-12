„Voices & Dreams“ stimmt in Bad Rothenfelde auf den Advent ein CC-Editor öffnen

Zum begeisternden musikalischen Advent unter dem Motto „Nun öffnet eure Tüten“ lud der Projektchor „Voices & Dreams“ ein. Foto: Rolf Habben

Bad Rothenfelde. Zum musikalischen Advent lud der Projektchor „Voices & Dreams“ ein, unter der Leitung von Katja Kriete-Daniel. „Nun öffnet eure Türen“ hieß es am 1. Advent in der evangelisch-lutherischen Jesus-Christus-Kirche in Bad Rothenfelde mit einer musikalischen Einstimmung zum Advent.