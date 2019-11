Auch mit seinen 90 Lebensjahren ist Fritz Borgmann noch aktiver und erfolgreicher Kaninchenzüchter, hier mit seiner Rasse Kleinsilber blau. Foto: Achim Köpp

Dissen. Kriegsjahr 1942: In der Gaststätte Brinkkötter (später Ameling) in der Dissener Südstraße veranstalten die örtlichen Kaninchenzüchter ihre Lokalschau. Für den 13-jährigen Fritz Borgmann ist das ein Anlass, sich dort umzuschauen. Er findet Gefallen an dem Hobby, wird spontan Mitglied der Jugendgruppe des Rassekaninchenzuchtvereins I.60 Dissen & Umgebung und ist auch jetzt noch im Alter von 90 Jahren aktiver Züchter.