Awigo muss Papierabfuhr am Montag in Bad Rothenfelde abbrechen CC-Editor öffnen

In Bad Rothenfelde wird die ausgefallene Altpapier-Tour am Dienstag nachgeholt. Foto: Awigo/alwlsobott

Bad Rothenfelde. Aufgrund eines krankheitsbedingten Ausfalls musste die Awigo am Montag eine Tour zur Abfuhr des Altpapiers in Bad Rothenfelde abbrechen. An manchen Straßen blieben die Tonnen daher voll stehen.