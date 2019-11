Bad Rothenfelde. Der bisherige Inhaber und Geschäftsführer des Carpesol in Bad Rothenfelde ist ausgeschieden. Die Nachfolge ist bereits geregelt.

Nach rund achteinhalb Jahren ist Helmut de Witt ausgeschieden. Er verkaufte seine Anteile an den bisherigen Betriebsleiter Dennis Spellbrink, teilte dieser mit. Der 40-jährige gebürtige Hagener ist seit Freitag alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer des Carpesol, wo er seit zwei Jahren tätig ist. Die Gemeinde Bad Rothenfelde ist Eigentümerin der Therme. Die Firma Carpesol betreibt sie auf Pachtbasis.

"Das Carpesol sehe ich noch nicht am Ende seiner Entwicklung", sagt Spellbrink auf Nachfrage zu seiner Motivation. Er habe ein gutes Team, mit dem sich die Entwicklung vorantreiben lasse.

Was wird sich für den Gast ändern?

Generell wolle Spellbrink den Gästen mehr Service bieten. Bei den Aufgüssen verwende er nun etwa biologische statt synthetische Öle. Zu den Stoßzeiten sollen die Aufgüsse alle 30 statt 60 Minuten erfolgen. Allerdings werde Spellbrink auch die "Gutscheinwerbung herunterschrauben". Durch diese sei dem Carpesol eine sechsstellige Summe entgangen. Zudem wolle er "noch mehr das externe Restaurant herausstellen", sagt der 40-Jährige.



De Witt geht nach Bad Zwischenahn

Helmut de Witt hatte die Therme im Auftrag der Gemeinde gebaut und im Juli 2013 in Betrieb genommen. Ende 2013 übernahm er die Geschäftsführung, seit 2015 war er alleiniger Gesellschafter. Nun wolle er sich einer neuen Aufgabe widmen: In Bad Zwischenahn will de Witt künftig als Heilpraktiker in einem Gesundheitshaus für Ursachen- und Präventionsmedizin arbeiten. Die neue Aufgabe und das Carpesol habe er nicht unter einen Hut kriegen können, teilte Spellbrink mit.

