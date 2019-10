Ehrung der Gründungsmitglieder durch Angela Damhorst, Vorstandsvorsitzende des Fördervereins zum Erhalt der Bad Rothenfelder Gradierwerke. Foto: Förderverein

Bad Rothenfelde. Als am 17. Juli 1989 während der sonnigen Mittagszeit ein Teilstück des Alten Gradierwerks einstürzte, stand die Welt in Bad Rothenfelde für einen Moment still. Fassungslos betrachteten die Menschen die Trümmer mitten im Herzen des Heilbades. Wie soll eine relativ kleine Kommune den Wiederaufbau stemmen? Die Bad Rothenfelder rückten zusammen. 45 Bürger machten Nägel mit Köpfen und gründeten am 16. Dezember 1993 den Förderverein zum Erhalt der Bad Rothenfelder Gradierwerke.