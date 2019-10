Bad Rothenfelde. Mit seinem aktuellen Programm „Hörst du, was du redest“ kommt Benjamin Tomkins am 31. Oktober um 19 Uhr in die Ev.-luth.-Jesus-Christus-Kirche Bad Rothenfelde, Münstersche Straße 9. Karten gibt es im Pfarrbüro oder bei der Kur und Touristik Information.

Für den Bauchredner und Comedian Tomkins ist ein Kirchenauftritt in Deutschland eine Premiere. Natürlich hat er seine Genossen aus Schaumstoff und Latex dabei, die bei ihren vortrefflichen Streitereien mit sich selbst den Zuschauer schnell vergessen lassen, dass er nur einer Puppe zuhört. Dem feinen und ganz eigenen Humor Tomkins kann man sich nicht entziehen und er hat ihm zu Recht die berühmtesten Kleinkunstpreise Deutschlands, unter anderem den Prix Pantheon und den NDR-Comedy-Preis, beschert.



„Lachen befreit“, sagt Pastorin Gesine Jacobskötter von der Jesus-Christus-Kirche, die einen ganz persönlichen Erstkontakt zu dem Comedian hat. Bei einem seiner Auftritte saß sie als Zuschauerin in der ersten Reihe - mit dem vorhersehbaren Risiko, sich auf der Bühne als Pastorin „outen“ zu müssen. Der Kontakt wurde zu einem „Projekt“ in der Betreffzeile der Mails zwischen Tomkins und der Pastorin. Am 31.Oktober wird es umgesetzt.

Zum Lachen in die Kirche gehen

In amerikanischen Kirchen hätte Tomkins schon häufiger Comedy gesehen, in Deutschland noch nie, so Gesine Jacobskötter, die auch Hausherrin der Jesus-Christus-Kirche ist. „Ich selber fand das eine spannende Idee: Comedy in der Kirche“. Man habe den 31. Oktober als Termin festgelegt. „Meinerseits auch mit dem Gedanken, dass dieser Tag in der evangelischen Kirche „Symboltag“ für Neuerungen, Veränderungen und (Wieder-) Entdeckungen ist. In diesem Fall so etwas wie: In der Kirche darf es heiter zugehen. Humor ist ein Geschenk und eine Gabe Gottes. Kurz: `Kirche macht Spaß´“, erläutert sie.

Und aus noch einem Grund passt der Auftritt gut an diesen Tag und diesen Ort, findet die Pastorin. Das Bühnenprogramm lautet: „Hörst Du, was du redest?“ Das sei eine ironische und zugleich selbstreflexive Frage, so Jacobskötter. „So manches Mal fragen wir uns im Umgang mit uns selbst und unseren Mitmenschen ja auch: Hörst Du, was Du redest?“

Karten für die Veranstaltung gibt es im Pfarrbüro (Brunnenstraße 8, Telefon:05424/4338, Öffnungszeiten: Mo und Mi 10 bis 12 Uhr, Do 15 -17 Uhr) oder bei der Kur und Touristik Information im Haus des Gastes (Am Kurpark). Karten können auch telefonisch oder per e-mail reserviert werden (KG-Bad-Rothenfelde@evlka.de). Eintrittspreise: im VVK 20 Euro; an der Abendkasse 22 Euro; Familien(2 Erw. ,2 Kinder) 45 Euro.



Weitere Infos: www.benjamintomkins.de