Bad Rothenfelde. Etwa 3000 Euro kamen beim Sponsorenlauf der der Kita St. Elisabeth und der Kita Antoinette Schiller zusammen. Das Geld ist für die Gestaltung der Außenanlagen bestimmt. Es ist ein Anfang - reicht aber noch lange nicht.

Insgesamt 45.000 Euro soll die Umgestaltung des Außengeländes an der Kita St. Elisabeth kosten. Vor drei Jahren hat der Förderverein bereits einen Sponsorenlauf organisiert, der 10.000 Euro einbrachte. „Davon haben wir den ersten von insgesamt drei Bauabschnitten umgestaltet“, berichtet Simone Thieme, stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins. Unter anderem ein Baumhaus, ein Rutschenhügel und ein Hochbeet wurde angelegt.



Nun soll der zweite Bauabschnitt in Angriff genommen werden. Unterstützt wird die Einrichtung dabei von der Ideenwerkstatt Lebens(t)raum, die Experte für naturnahe Spielräume ist. Anpacken werden die Eltern und das Team - so wie vor drei Jahren auch schon. "Wir haben alles in Eigenleistung gestemmt", so Simone Thieme.

Die Kita Antoinette möchte ebenfalls ihr Außengelände umgestalten. Auch hier soll ein naturnaher Lebensraum mit Hügeln, Kletter- und Rutschmöglichkeiten, Verstecken und Nischen entstehen. „Jede Kita läuft heute für sich“, so Simone Thieme weiter. Im Vorfeld haben die Kindergarten- und Krippenkinder Sponsoren für ihren Lauf gesammelt, die jede Runde mit einem Geldbetrag unterstützen.

Für den Lauf konnten die Kinder den Reha-Park der Schüchtermann-Klinik nutzen. Zuerst liefen die Krippenkinder. Die Kleinsten hatten zwar keine Ahnung, warum sie immer wieder rund um die Boule-Bahn an der Schüchtermann-Klinik laufen sollten, machten aber begeistert mit. Schließlich gab es für jede gelaufene Runde einen Stempel auf den Arm und das war Ansporn genug. Außerdem liefen Mama und Papa ebenfalls mit und das Vergnügen hat man ja auch nicht alle Tage.

Anschließend gingen die Kindergartenkinder an den Start und danach die Schulkinder und älteren Geschwisterkinder. Sie liefen im Gegensatz zu den Kleinen eine etwas größere Runde. Zum Abschluss waren die Erzieherinnen und Eltern dran. Auch sie zeigten Einsatz für den Spielbereich ihrer Schützlinge.

Am Ende kamen allein durch die Läufe mehr als 2500 Euro zusammen. Weitere 500 Euro konnten durch den Verkauf von Waffeln, Kuchen, Bratwurst und Getränke eingenommen werden. Mit dem Sponsorenlauf ist ein guter Anfang gemacht. Spenden nehmen die beiden Kitas dennoch gerne entgegen. Die Kontoverbindung ist: Förderverein Kita St. Elisabeth und Antoinette Schiler, Iban DE47 2656 2490 1211 1708 00, Volksbank Bad Laer.