Sie traten für die Umwelt in die Pedale: Die aktivsten Teilnehmer des Stadtradelns wurden vor der Ratssitzung geehrt. Foto: Petra Ropers

Bad Rothenfelde. 22.585 Kilometer gefahren, 3206 Kilogramm CO2 eingespart: So lautet die Bilanz des Stadtradelns in Bad Rothenfelde. Drei Wochen lang hatten78 Radler für die Umwelt und das eigene Wohlbefinden in die Pedale getreten