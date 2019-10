Bad Rothenfelde. Wegen Betrugs- und Diebstahlsstraftaten verurteilte das Amtsgericht Bad Iburg einen 55-Jährigen Mann zu einer Haftstrafe von drei Jahren und zehn Monaten. Der Angeklagte hatte sich unter anderem auch in Bad Rothenfelde und Melle in Pensionen eingemietet und dann die Rechnung nicht gezahlt.

