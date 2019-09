Bad Rothenfelde. Ein mehrere Jahre währendes Planverfahren steht kurz vor dem Abschluss: Einstimmig sprach sich der Bau-, Umwelt- und Planungsausschuss für den Satzungsbeschluss zum Flächennutzungsplan „Ulmenallee/Im Wiesengrund“ und der damit einhergehenden Änderung des Flächennutzungsplanes aus. Am Donnerstag, 26. Oktober, beschäftigt sich der Rat mit dem Thema.

