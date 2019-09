Augenklinik in Bad Rothenfelde plant Neubau von Praxis und OP-Bereich CC-Editor öffnen

Symbolfoto: dpa/Arno Burgi

Bad Rothenfelde. Die Augenklinik Dr. Georg plant einen Neubau ihrer Praxis und des OP-Bereichs. Erforderlich ist dazu eine Änderung des geltenden Bebauungsplanes. Einen entsprechenden Aufstellungsbeschluss nebst Vorentwurfsbeschluss fasste der Bau-, Umwelt- und Planungsausschuss in seiner jüngsten Sitzung. Am Donnerstag, 26. September, ist nun der Rat am Zug.