Bad Rothenfelde. Bad Rothenfeldes Gotteshäuser öffnen sich zur „Langen Nacht der Kirchen“: Am Freitag, 27. September, lädt ab 17 Uhr ein anregendes Programm mit Musik und Erzählungen in die Kirche St. Elisabeth und die Jesus-Christus-Kirche ein.

Die Programmpunkte sind so gesetzt, dass die Besucher entspannt von Kirche zu Kirche wandeln können. Oder sie verweilen einfach in der Ruhe der stimmungsvoll erleuchteten Gotteshäuser. Die beiden Kirchengemeinden beteiligen sich zum ersten Mal an der „Langen Nacht der Kirchen“, zu der sich bundesweit vor allem in Großstädten die Kirchentüren öffnen.