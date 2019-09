Bad Rothenfelde. Das Kurhaus Bad Rothenfelde ist kaum mehr zu retten. Gleich zwei Ratsausschüsse der Gemeinde haben sich für Abriss und Neubau entschieden.

Similique provident voluptate omnis et soluta ratione. Quia sequi itaque fugit illum. Expedita repudiandae omnis sed voluptates quia. Facilis fuga officiis esse modi. Iste corporis nihil saepe maxime. Aperiam ea repudiandae modi qui sunt tempora sit. Distinctio et eveniet tempora velit. Quidem in delectus optio eligendi. Id totam repellendus laborum voluptate distinctio inventore sed. Consequatur sed ratione maxime dolores minima voluptas consequuntur.