Bad Rothenfelde. Alle fünf Jahre müssen Lkw-Fahrer ab 50 Jahre zum „TÜV“. Nicht mit ihrem Truck, sondern ganz persönlich. Wer dann den Führerschein verlängert bekommen will, muss auch seine Fahrtauglichkeit unter Beweis stellen. Reinhold Kuhn aus Bad Rothenfelde hat es geschafft. Und das mit 82 Jahren.

