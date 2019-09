Bad Rothenfelde. Wie kann künftig verhindert werden, dass Hausarztpraxen wegen fehlender Nachfolge geschlossen werden? Diese Frage beschäftigte auf Antrag von Ratsfrau Onat Temme (SPD) den Schul-, Jugend- und Sozialausschuss.

Nicht erst warten, bis es akut wird: In diesem Bestreben waren sich zur Sitzung die Ausschussmitglieder fraktionsübergreifend einig. Rat und Verwaltung wollen deshalb in regelmäßigem Austausch mit den niedergelassenen Medizinern vor Ort bleiben. Einen wichtigen ersten Schritt stellte schon die Sitzung selbst dar. Denn als Gast gab der Arzt Jörg-Peter Kietzmann wertvolle Hinweise an die Ausschussmitglieder weiter. Es gelte, Bad Rothenfelde für junge Mediziner als Standort attraktiv zu machen – etwa durch Hilfe bei der Wohnungssuche oder ein zinsloses Darlehn zum Start.

Geradezu überlebenswichtig für Bad Rothenfelde als Heilbad ist es, dass potenzielle Praxisnachfolger die Zusatzqualifikation zum Badearzt haben oder erwerben. „Ohne Badearzt am Ort ist der Status Bad weg“, warnte Kietzmann unmissverständlich. Aktuell praktizieren drei Allgemeinmediziner in Bad Rothenfelde, davon zwei auch als Badearzt. Für Onat Temme steht deshalb fest, dass frühzeitiges Handeln erforderlich ist: „Wir brauchen einen Plan.“

„Wichtig wäre es auch, über die Strategie der Kassenärztlichen Vereinigung informiert zu sein“, ergänzte Dr. Imke Panajotow-Pilz. Ein konstruktives Gespräch mit der KV sei fast unmöglich, bemerkte dazu Kietzmann: „Auf die Belange einzelner Orte wird nicht eingegangen.“ Er wies allerdings darauf hin, dass es für den Planungsbereich Georgsmarienhütte eine Sonderfreigabe geben solle. Wo diese Stelle geschaffen werde, sei aber noch unklar.

Nach dem aktuellen Stand der Akut- und Notfallversorgung für den Südkreis erkundigte sich in diesem Zusammenhang Dirk Lange-Mensing (Grüne). Die Frage der Akut- und Notfallversorgung sei deutlich von der Thematik Rettungswache zu trennen, betonte er und erinnerte zugleich daran, dass seine Fraktion bereits seit zwei Jahren auf eine Antwort warte.

Eine schnelle Lösung ist auch für die Tennisspieler nicht in Sicht. Im Winter bleiben ihre Tennisschläger im Schrank: „Der Tennissport im Südkreis hat für den Winter keine Spielstätte mehr“, erklärte Jens Brinkmann (SPD). Auf seinen Antrag hin soll nun geklärt werden, ob sich dieses Manko interkommunal beheben lässt. Vertreter der umliegenden Kommunen und der Tennisvereine in den Nachbarorten sollen dazu an einen Tisch kommen. Für die Gemeinde erklärte sich Karl-Wilhelm Twelkemeyer, der selbst im TuS ehrenamtlich tätig ist, bereit, die nötigen Schritte einzuleiten.