21-Jährige landet nach Unfall in Bad Rothenfelde mit Auto in Graben CC-Editor öffnen

Die 21-jährige Frau kam nach dem Unfall schwer verletzt ins Krankenhaus. Foto: dpa

Bad Rothenfelde. Bei einem Unfall in Bad Rothenfelde hat sich eine 21-jährige Frau am Donnerstag schwere Verletzungen zugezogen. Sie hatte die Kontrolle über ihren Wagen verloren und war in einem Graben gelandet.