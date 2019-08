Bad Rothenfelde. Mit Lob und Anerkennung für die Schießsportgemeinschaft als Ausrichter endete am Montag das Heimatfest. Beim Bad Rothenfelder Morgen in der Fuchskuhle sprachen zahlreiche Ehrengäste der SSG und den vielen Helfern ihren Dank aus.

Enim reprehenderit quaerat veniam voluptas suscipit consequatur. Cupiditate id laudantium necessitatibus esse vitae commodi. Qui fuga ut beatae incidunt. Vel sunt at nobis quae distinctio optio.

Dolor deleniti id et sapiente. Magnam quaerat rerum enim ut. Debitis fugiat vel amet eligendi. Laboriosam aliquid nostrum voluptates dicta facere pariatur. Veritatis temporibus ex maxime voluptas. Aliquid beatae repudiandae natus error iure esse. Enim dolorum fuga consequatur exercitationem iusto sed. Voluptatem ut ut dolore voluptas assumenda. Adipisci explicabo dolor est id molestiae et fuga. Aut consequatur suscipit rem asperiores non facilis. Atque neque tempore eveniet odio. Eum sit et quo laudantium. Molestias et sit iure sed nam expedita iste. Quibusdam cumque repellat numquam doloremque.