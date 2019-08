Eingebettet in das Programm des Heimatfestes gaben die Einrad-Mädchen von Teutonia 07 Aschendorf das Startsignal zum Stadtradeln in Bad Rothenfelde. Foto: Petra Ropers

Bad Rothenfelde. Mit einer Showeinlage beim Heimatfest startete am Samstag die Aktion „Stadtradeln“ in Bad Rothenfelde: Die Einrad-Mädchen von Teutonia 07 Aschendorf motivierten dazu, in die Pedale zu treten – für die Umwelt, die Gesundheit und für den Spaß an der Bewegung.