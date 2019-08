Borgholzhausen. Der Künstler Franz Kortejohann, der "Maler vom Heidland", war nicht nur im heutigen Niedersachsen aktiv. Den Beweis dafür liefert ein neu aufgetauchtes Gemälde. Und das zeigt Piumer Ansichten.

Fritz Niemann und Anke Schliemann können es kaum fassen. Gleich zu drei Terminen sind sie an diesem Vormittag aufgebrochen. Immer geht es um ein kleines Puzzlestück mehr, das sie aufdecken. Um ein weiteres Gemälde des "Malers vom Heidland", des Bad Rothenfelders Franz Kortejohann (1864 - 1936). 80 haben sie im Rahmen der Projektgruppe, die sich im Kunst- und Kulturverein Südliches Osnabrücker Land (KuK SOL) dazu gebildet hat, mittlerweile inventarisiert, um am Ende ein komplettes Werksverzeichnis erstellen zu können. Nun sind sie auf weitere gestoßen. Und haben in Borgholzhausen möglicherweise Werk Nummer 100 ausfindig gemacht.

Kunsthistorikerin

Dass das Bild sogar datiert ist und sich darüber hinaus noch weitere Hinweise auf der Rückseite des Rahmens finden lassen, stimmt Anke Schliemann besonders fröhlich - und weckt den Spürsinn der Kunstdetektivin. Die Kunsthistorikerin ist erst seit Kurzem für das Projekt tätig, das der KuK SOL 2016 ins Leben gerufen hat. Im Juni hat sie offiziell die Nachfolge von Carsten Hinrichs angetreten und ist nun zusammen mit Fritz Niemann, Inge Herde und Jürgen Hellweger vom KuK SOL dabei, die vielen kleinen Puzzlestücke peu à peu systematisch zusammenzutragen.

"Wir wissen von mehr als 200 Bildern", berichtete Fritz Niemann. "Ich bin mit Franz Kortejohann groß geworden. Ein Bild von ihm hing über dem Schreibtisch meines Vaters. Darauf war unser Hof zu sehen." "Roter Backsteinbau in Feldern", hatte Franz Kortejohann es benannt. Gemalt wurde es 1918. "Franz Kortejohann hat im impressionistsichen Stil gearbeitet", weiß Anke Schliemann, seit vielen Jahren auch für die Kunsthalle Bielefeld und nun auch für das Hermann-Stenner-Forum tätig: "Kortejohann hat nahezu alle seine Bilder signiert." 80 Bilder hat das Projektteam mittlerweile erfasst. Inzwischen sind noch einmal 23 dazu gekommen. Darunter jenes Bild, das Borgholzhausener Ansichten festgehalten hat.

Westbarthausen

Ebenfalls 1918 nämlich - also wohl noch zu Zeiten des Ersten Weltkrieges mit all seinen wirtschaftlichen Auswirkungen - hat Franz Kortejohann den Hof Ostmeyer in Westbarthausen gemalt. Wohl eine Auftragsarbeit, vermuten Anke Schliemann und Fritz Niemann. Schließlich war Franz Kortejohann vor allem Landschaftsmaler. Viele Wälder zählen zu seinen Motiven. Aber auch die Heidelandschaften des Emslands hatten es ihm angetan. Gelegentlich, so hat das Projekt-Team recherchiert, entstanden auch Interieurs und Portraits.

1918 also führten die Wege Franz Kortejohanns nach Westfalen, müssen es Charlotte und Wilhelm Ostmeyer gewesen sein, die den Maler vom Heidland beauftragt haben, ihren Hof abzubilden. Ein Hof mit Historie, der 1560 - damals noch als Hof Kraak - erstmals erwähnt wurde.

Umbau

"Ich habe vor rund eineinhalb Jahren den Tipp von einem Freund bekommen, dass es das Bild gibt", berichtet Fritz Niemann. Und so nahm er Kontakt zum heutigen Besitzer auf. Wer heute allerdings nach dem Hof Ausschau hält, der sucht in gewisser Weise vergebens nach Ähnlichkeiten von Bild und Realität. Denn die Ansicht, wie sie sich Franz Kortejohann dargeboten hat, gibt es so schon lange nicht mehr. "Der Giebel wurde abgetragen, heute sind nur noch Dachgauben zu sehen", erklärt Fritz Ostmeyer. "Auch die Brücke gibt es schon lange nicht mehr", ergänzt der 73-Jährige.

Dafür finden sich auf der Rückseite des Rahmens Stempel, die ein Hinweis auf Ausstellungen sind. Und die ins Rheinland führen, genauer nach Düsseldorf. Außerdem entdecken Anke Schliemann und Fritz Niemann beim Lokaltermine eine mit Bleistift aufgetragene Zahlenfolge, möglicherweise der damalige Preis. Eine Adresse, wie sie bereits auf anderen Rahmen zu finden war, entdecken sie diesmal nicht. Doch die Recherche nach den Wohnorten Kortejohanns hat geholfen, auch die Bilder ohne Jahreszahlen im Ungefähren zeitlich zu datieren.

Öffentlichkeit

"Es geht darum, das Werk von Franz Kortejohann bekannter zu machen und es der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen", erklärt Anke Schliemann das Ziel der Projektgruppe. Mitstreiter Jürgen Hellweger ist gerade dabei, eine Homepage aufzubauen. "Wir hoffen, darüber noch mehr über weitere Bilder zu erfahren", erklärt Fritz Niemann. Dabei haben manche Bilder sogar die Reise über den Großen Teich angetreten. Ein Fund aus jüngerer Zeit ist nämlich in Kanada aufgetaucht.

Wer also ebenfalls im Besitz eines Kortejohanns ist, darf sich gerne mit der Projektgruppe des KuK SOL in Verbindung setzen. Und vorher einen Blick auf die Homepage werfen. Und: womöglich den Kunstdetektiven der KuK-SOL-Projektgruppe damit ein weiteres kleines Puzzlestück zugänglich machen.