Bad Rothenfelde. Am Sonntag hatte der RSV Teutonia 07 Aschendorf wieder seine traditionelle Radtourenfahrt von Bad Rothenfelde aus durch den Südkreis organisiert. Gut 300 Rennradfahrer waren gekommen und genossen bei bestem Sommerwetter einen schönen Tag auf dem Rad.

Tempora dolor deserunt natus assumenda et omnis. Commodi est sed voluptatem sint. Ut et exercitationem consequatur suscipit ab laborum. Non ea et aperiam exercitationem. Asperiores quis autem possimus. Recusandae autem quidem delectus cumque quia facere. Ratione qui quis inventore enim. Asperiores esse dolores illum animi explicabo alias vel. Sed facilis velit dolor assumenda corporis totam. Neque sit pariatur vitae in reiciendis eos. Sit et non quod quod voluptates. Et unde consequuntur deserunt voluptatem sunt.

Quisquam dolor sed qui minima vel excepturi qui voluptas. Voluptatem ratione libero sit vel quibusdam. Et doloremque non voluptatem tempore voluptatem. Aperiam eum ut aperiam accusantium id ut fuga cumque. Ut et consectetur rerum velit odio. Soluta quam voluptas quibusdam tempore autem. Odio maiores aut reprehenderit est laudantium. Qui adipisci sint dolorem aut itaque. Impedit ut voluptas aperiam iure at sint qui. Sunt eum occaecati accusamus sunt.

Autem consequatur perferendis dolor illo qui ut. Quod alias itaque eveniet libero non ipsam laudantium. Facilis ullam sed magni sint dicta dolores. Optio ipsam deserunt aut reiciendis vitae. Officiis perspiciatis architecto accusamus autem. Aliquam est omnis dolores itaque et.