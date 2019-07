Entspannter Weingenuss in familiärer Atmosphäre CC-Editor öffnen

Die "Reblaus" lockte mit edlen Tropfen und Live-Musik im Schatten der alten Bäume drei Tage lang Gäste aus Nah und Fern in den Konzertgarten. Foto: Petra Ropers

Bad Rothenfelde. Wein, Musik und Tanz im wohltuenden Schatten alter Bäume: Mit südlichem Flair feierte Bad Rothenfelde am Wochenende die 17. Auflage seines Weinfestes. Vor allem in den Abendstunden lockte „Die Reblaus“ Hunderte gut gelaunter Gäste in den Konzertgarten.