Bad Rothenfelde. Südliche Sonne, eine breite Vielfalt edler Weine und dazu Live-Musik, die für gute Laune sorgt: Mit diesem Dreiklang lockt das Weinfest „Die Reblaus“ seit gestern in den Bad Rothenfelder Konzertgarten.

Gemeinsam mit Bürgermeister Klaus Rehkämper eröffnete am Nachmittag die deutsche Weinprinzessin Klara Zehnder die 17. Auflage des beliebten Events. Die Gäste lud sie ein, Stress und Alltag zurückzulassen, sich bei einem Glas Wein mit Freunden zu treffen und das Leben zu genießen. Und dazu bietet die "Reblaus" bis einschießlich Sonntag zahlreiche süffige Anregungen. Denn Winzer unter anderem aus Rheinhessen, von der Nahe und aus Franken halten für Weinliebhaber und all jene, die es an diesem Wochenende werden wollen, eine Auswahl ihrer besten Tropfen bereit.

„Probieren Sie sich durch“, warben die Winzer, von denen einige schon seit der ersten Stunde dabei sind. Für die passende „Grundlage“ zur Verkostung ist von Bergkäse bis Zwiebelkuchen natürlich ebenfalls gesorgt. Dazu heizen am Samstagabend „Voice & Voice“ ein. Zum Weinschoppen am Sonntagmorgen spielt die Glandorfer „Katastrophenband“ gewohnt launig auf. An den Nachmittagen sorgt das Serenata Ensemble für den richtigen Ton zum Weingenuss. Und damit letzterer nicht zu früh vorbei ist, rät die Weinprinzessin: "Immer ein Glas Wasser neben dem Wein bereithalten."