Bad Rothenfelde. Die kleine „Reblaus“ steht seit Jahren Pate für ein gemütliches Winzerfest unter den mächtigen Baumkronen im Bad Rothenfelder Konzertgarten. Am kommenden Wochenende ist es wieder soweit.

Die historische Konzertmuschel (1913) bildet die perfekte Kulisse für die Winzer aus Rheinhessen, Baden, Franken, Nahe und Mosel. An langen Tischen wird nach alter Bädertradition gemütlich gefeiert. Die Szenerie bietet damit eine ebenso heimelige Atmosphäre, die Gäste der Weindörfer und Winzerhöfe in den Regionen so sehr lieben.



Dabei geht es natürlich in erster Linie um die edlen Erzeugnisse aus den Anbaugebieten. Zu den Weinen, den spritzigen Seccos und guten Edelbränden gehört ein herzhafter Bergkäse oder Deftiges vom Rost. Abends geht es erst richtig ab mit der Livemusik verschiedener Partybands. Es wird bis zur Atemlosigkeit getanzt, mitgesungen und natürlich Wein probiert.

Zur Eröffnung am 26. Juli 2019 werden Bürgermeister Klaus Rehkämper und die charmante Weinprinzessin Klara Zehnder aus dem fränkischen Randersacker anstoßen.

Jeweils nachmittags spielt das Serenata Ensemble dezente Unterhaltungsmusik. Am ersten Abend heizt die Grafitti-Partyband aus Bielefeld die Stimmung ein und am Samstag spielen die Eventpeppers Voice & Voice.

Am Sonntag heißt es dann Abschiednehmen gekommen, ein Abschied den der „Gute Laune Frühschoppen“ vormittags und die „Katatrophen Band“ am Nachmittag mit fröhlichen Klängen mildern soll. Mit einem Melodienpotpourri des Serenata Ensemble soll dabei schon die Vorfreude auf die "Reblaus" im kommenden Jahr geweckt werden.

Öffnungszeiten:

Freitag, 26.07. – 16:00 – 23:00 Uhr

Samstag, 27.07. – 15:00 – 23:00 Uhr

Sonntag, 28.07. – 11:00 – 20:00 Uhr





Das Programm

Freitag, 26.07.2019



16:00 Uhr Eröffnung mit Bürgermeister Klaus Rehkämper und der Deutsche Weinprinzessin Klara Zehnder

16:00-17:30 Uhr Unterhaltsame Klänge mit dem „Serenata Ensemble“

19:30-23:30 Uhr Partystimmung mit der Band „Graffiti“

Samstag, 27.07.2019

15:00-17:30 Uhr Beliebte Melodien mit dem „Serenata Ensemble“

19:30-23:30 Uhr Gute Laune mit „Voice & Voice“ Partyband

Sonntag, 28.07.2019

11:00-13:00 Uhr Gute Laune-Frühschoppen

15:00-18:00 Uhr Fröhliche, volkstümliche Klänge mit der „Katastrophen Band“

18:30-20:00 Uhr Mit dem Ensemble „Serenata“ klingt das Winzerfest aus