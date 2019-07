Südkreis . Ein Unwetter mit Folgen: Durch den Gewittersturm am vergangenen Wochenende ist es im Bereich Dissen/Nolle zu massiven Windbruchschäden in den Wäldern gekommen. Betroffen sind auch die Wanderwege in diesem Bereich. Sie sind bis auf Weiteres nicht passierbar. Die Stadt Dissen bittet Wanderer, diese Bereiche zu meiden.

Der Deutsche Wetterdienst hatte für Samstag zwischen 15 und 20 Uhr vor Unwettern gewarnt. Und zumindest im Osnabrücker Südkreis nicht zu Unrecht: Gewitter, Starkregen, Sturmböen und zum Teil auch Hagel bescherten der Feuerwehr viele Einsätze. Etwa zwei Stunden lang ging bei der Leitstelle der Feuerwehr im Kreishaus Notruf um Notruf ein. In der Zeit zwischen 14.30 und 16.30 Uhr mussten die Feuerwehrleute zu 60 Einsätzen ausrücken.





In Bad Rothenfelde mussten am Samstag von 14.51 Uhr an insgesamt 14 Einsatzstellen abgearbeitet werden. An zwei Einsatzstellen - an der Parkstraße und Teutoburger-Wald-Straße - wurden jeweils zwei Pkw von umstürzenden Bäumen beschädigt, an der „Alten Salzstrasse“ stürzte ein großer Baum auf das Dach eines Bungalows.





Neben weiteren umgestürzten Bäumen und abgeknickten Ästen mussten laut Feuerwehr zwei Keller gelenzt, ein absturzgefährdetes Fenster gesichert und mehrere Gullydeckel von Schmutz befreit werden.



Die Rothenfelder Drehleiter wurde weiterhin von der Feuerwehr Bad Laer zur Unterstützung angefordert. Dort mussten an zwei Einsatzstellen absturzgefährdete Äste aus größerer Höhe beseitigt werden. Auch an der Niedersachsen Straße in Bad Rothenfelde waren Drehleiter und Kettensäge im Einsatz. Nach rund vier Stunden waren alle gemeldeten Einsätze zumindest für die Bad Rothenfelder Feuerwehrmitglieder abgearbeitet.

Auch in Dissen hatte das Unwetter Folgen: Im Edeka-Center Stöckel an der Dieckmannstraße lief das Regenwasser in den Verkaufsraum. Hier war die Feuerwehr ebenfalls im Einsatz.









In Glandorf brannte nach einem Blitzschlag am Samstag ein leerstehendes Stallgebäude an der Hauptstraße. Im Einsatz waren die Feuerwehren Glandorf, Schwege Kattenvenne und Lengerich.









Vergleichsweise harmlos dagegen: Auch das Fußball-Tennis-Turnier auf der Anlage des TC Glandorf musste wegen des Unwetters abgebrochen werden.