Bad Rothenfelde. Das Jahr 2019 hat mit seiner Trockenheit auch die Bad Rothenfelder Stadtväter und -mütter alarmiert. Bürgermeister Klaus Rehkämper nutzte daher in der jüngsten Ratssitzung die Gelegenheit, auf das Thema aufmerksam zu machen.

Er bat in diesem Rahmen darum, möglichst nicht die Rasen oder gar ganze Sportstätten unnötig zu wässern. Mit Blick auf die warme Jahreszeit habe „der Landkreis auch eine Waldbrandschutz-Verordnung erlassen“, wie Rehkämper im Zuge seines Verwaltungsberichtes hervorhob.



Wohnraumförderung war Gegenstand eines Antrags der Fraktion FDP/Striedelmeyer/Dreyer. Er wurde, bei zwei Gegenstimmen aus den Reihen der CDU, angenommen. 14 Ja-Stimmen (bei fünf Enthaltungen) erhielt zudem der Antrag der SPD-Fraktion, kommunale Möglichkeiten zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums zu prüfen. „Natürlich sind wir in Bad Rothenfelde dafür“, erklärte auch Claudia Klotzbach von der CDU. Michael Beetz (Grüne) erläuterte, es sei wichtig „zunächst alle Möglichkeiten vorzustellen, um Grundlagen zu haben.“ Er reagierte damit auf Alexander Kuchenbecker (CDU), der befand: „Der Antrag ist so allgemein - das erschließt sich mir nicht.“ Onat Temme verteidigte zudem: „Dieser Antrag tut keinem Weh“. Rats-Vorsitzender Edmund Tesch (CDU) befand: „Es steht dem Rat nicht schlecht zu Gesicht, sich Gedanken zu machen.“

Im öffentlichen Teil des Ratssitzung gingen zudem mehrere Anträge ein, die nun bei der nächsten Sitzung auf der Tagesordnung erscheinen werden. Zunächst in den Sozialausschuss wandert wohl ein Antrag von Jens Brinkmann (SPD), der sich mit dem Tennisspielen in der Gemeinde in der Winterzeit beschäftigt. Von SPD und Grünen gemeinsam wurde zudem ein Eilantrag eingebracht, der die Einrichtung einer 450-Euro-Stelle für die Jugend- und Sozialarbeit fordert. Ebenfalls zunächst der Jugend- und Sozialausschuss wird sich wohl in der nächsten Sitzung mit einem Antrag von Onat Temme (SPD) beschäftigen. Die SPD-Ratsfrau schlägt darin vor, dass bei der Deckung des Ärztebedarfes in Bad Rothenfelde auch auf die Zusatzqualifikation „Physikalische Therapie“ bei den Medizinern geachtet wird.

Mit drei Gegenstimmen (FDP/Striedelmeyer/Dreyer) und bei einer Enthaltung wurde auch die Schaffung eins Fußweges als Verbindungsweg zwischen Bahnhofsstraße und Lindenallee beschlossen.



Einstimmig votierte der Rat für einen Dienstleistungsvertrag mit der NLG zur Durchführung verschiedener städtebaulicher Maßnahmen im Rahmen eines Treuhandgeschäftes. Und auch über den Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes herrschte absolute Einhelligkeit.

Christiane Schneider (CDU) brachte die Idee eines Bücherschrankes in Bad Rothenfelde ins Spiel. „Wir würden das gerne unterstützen“, erklärte sie.